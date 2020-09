Traffico Roma del 07-09-2020 ore 13:30 (Di lunedì 7 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti con code nella zona sud in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Latina ed Appia in direzione quindi Tuscolana restano code sulla Cassia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti nelle due direzioni al Trieste la polizia locale Ci segnano invece un incidente in viale Gorizia all’altezza della Nomentana inevitabili le ripercussioni sulla tangenziale coda all’altezza del Bivio per la Roma L’Aquila e successivamente tra l’uscita per via Prenestina & viale Castrense in entrambi i casi quindi in direzione San Giovanni Concludiamo con un’anticipazione a partire da questa notte è chiusa la rampa che da via di San Valentino consente l’accesso sul viadotto di Corso Francia in direzione della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Incidente sull'A1, autotrasportatore travolto e ucciso mentre aiutava un automobilista

Si chiamava Salvatore Zito l'autotrasportatore di 46 anni morto ieri sull’autostrada A1 Roma–Napoli, tra le uscite di Caianello e Capua. L'uomo sarebbe stato travolto da una vettura mentre provava a p ...

Bari, operazione «Kulmi», arrestati trafficanti di droga latitanti: un albanese era a Londra, un italiano in Germania

La Direzione investigativa antimafia di Bari e le autorità di Polizia britanniche e tedesche, con l’ausilio internazionale delle Divisioni Interpol e Sirene. della Criminalpol, nonché con la collabora ...

