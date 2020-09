Tebas: “Messi? Clausola chiara, ma tra un anno…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in merito alla situazione legata a Lionel Messi e al suo addio, per questa stagione scongiurato, al Barcellona.Tebas: "Clausola su Messi chiara ma tra un anno..."Sul comunicato della Liga in merito alla questione Messi, Tebas ha precisato: "La mia non è stata una guerra contro Messi. Avrei fato lo stesso se si fosse trattato di Pepito Perez o di qualunque altro giocatore del nostro campionato. Come Lega avevamo e abbiamo il dovere di difendere la legalità, la giustizia: i contratti vanno rispettati sia che ti chiami Messi o Pepito Perez.Ma sul futuro della Pulce: "Personalmente ritengo non ci sia stata battaglia con Messi e il suo entourage, ho una stima speciale per Leo, lo adoro, è la storia del ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Tebas: 'Messi? Clausola chiara, ma tra un anno...' - - Pall_Gonfiato : #Messi, il presidente della #Liga dice la sua - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Tebas: '#Messi e gli avvocati hanno fatto un errore, fra un anno può andarsene. Abbiamo difeso la legalità' - cmdotcom : #Tebas: '#Messi e gli avvocati hanno fatto un errore, fra un anno può andarsene. Abbiamo difeso la legalità'… - napolista : Tebas: «Non ho fatto una guerra contro Messi. Ho difeso la legalità. I contratti vanno rispettati, sempre» Al CorSe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tebas “Messi