Stadi, Spadafora 'smentisce' Conte: "Sto lavorando sulla riapertura" (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa riapertura degli Stadi appare lontana, ma il Ministro Spadafora e il sottosegretario alla Salute Zampa aprono nuovi spiragli. "Se a fine settembre i numeri fossero buoni, Inter-Milan del 17 ottobre potrebbe essere giocata con del pubblico a San Siro", ha detto Zampa a Rai Sport andando in controtendenza rispetto a quanto dichiarato dal premier Conte nella giornata di ieri. "Tante volte ho cercato di spiegare che l'arrivo di tanta gente, gli inevitabili assembramenti e l'utilizzo dei mezzi di trasporto rappresentano elementi di grande rischio. E' per questo che dico che oggi sono i ragazzi italiani ad avere nelle mani il destino di questo Paese. Attendiamo la prova riguardante l'apertura delle scuole, poi ci prenderemo qualche giorno per osservare l'andamento ...

