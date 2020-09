“Scappava in modo sospetto”: brutale arresto di una dodicenne a Hong Kong (Video) (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – “Stava scappando in modo sospetto”, ma “abbiamo usato la minima forza necessaria” per fermarla. La polizia di Hong Kong si è giustificata così, provando a fornire chiarimenti, dopo un Video choc diffuso sui social in cui si vede gli agenti accerchiare, scaraventare a terra e prendere a calci una ragazzina di 12 anni appena uscita da una cartoleria. “Non c’entra nulla con le proteste, stava solo comprando dei pennelli”, ha dichiarato la madre al sito d’informazione Apple Daily, spiegando che la famiglia della dodicenne è pronta a sporgere denuncia. Anche perché la ragazzina “è tornata a casa con lividi e escoriazioni, terrorizzata”, ha precisato la madre. La protesta continua Le immagini non ... Leggi su ilprimatonazionale

