San Giovanni in Fiore in lutto: Francesco Oliverio muore a 28 anni in un tragico incidente (Di lunedì 7 settembre 2020) Tragedia in Viale della Repubblica a San Giovanni in Fiore (Cosenza). Un automobilista di 28 anni ha sfondato il parapetto volando letteralmente sulla strada sottostante. Francesco Oliverio, alla guida di un suv Bmw ha perso il controllo ed è finito con l’auto fuori strada, cadendo al di là di un parapetto compiendo un volo di venti metri circa. All’interno dell’autovettura il solo conducente per il quale non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Francesco Oliverio dalle lamiere dell’auto e messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente. Sul posto i Carabinieri di San Giovanni in Fiore e ... Leggi su laprimapagina

