Samp, Ferrero: "Perché dovrei regalare Colley? Vedete ADL con Koulibaly..." (Di lunedì 7 settembre 2020) Tra i vari nomi in uscita della Sampdoria, c'è anche quello del difensore Omar Colley, per il quale le offerte arrivate (4-6 milioni, più che altro da Francia, Scozia e Inghilterra) non sembrano però soddisfare il p ... Leggi su tuttonapoli

