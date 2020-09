Salvini su Tiktok si crede 007 (Di lunedì 7 settembre 2020) Agente 049 missione soppressata: potrebbe essere il primo episodio di una lunga serie di avventure di Matteo Salvini che, complimenti per l’autostima, su Tiktok ha caricato un video del suo arrivo alla Mostra del cinema di Venezia in cui lui dovrebbe essere 007 mentre a Francesca Verdini ovviamente toccherebbe quella della Bond girl. I due arrivano in motoscafo e la musica in sottofondo è quella del tema di 007 Casino Royale. Chissà se Salvini ha visto i meme su di lui come agente segreto: Il film scelto da Salvini, Padrenostro, a sentire il Capitano è dipesa solo dal fatto che è italiano. Ma guarda caso ha innescato una polemica con il protagonista Pierfrancesco Favino: “Salvini? Spero che non sia un viaggio a vuoto. Vedendo il film si capisce che non ... Leggi su nextquotidiano

