Referendum: la direzione Pd blinda Zingaretti con un Sì per le riforme (Di lunedì 7 settembre 2020) Referendum, riforme, Recovery fund: sono le tre 'R' di Nicola Zingaretti a sostegno del Sì al taglio dei parlamentari e sulle quali il segretario ha ottenuto il via libera della direzione. Riuniti da remoto, i componenti del parlamentino dem hanno votato, per parti separate, la relazione stessa e l'ordine del giorno presentato a favore del Sì. L'avvertimento agli alleati Nel suo intervento, il segretario ha sottolineato più volte come si tratti di tre passaggi determinanti per il futuro del Paese, davanti ai quali occorre concretezza: "Abbiamo davanti a noi giornate cruciali, servono concretezza e realismo. Le nostre scelte peseranno sull'avvenire delle nuove generazioni". E qui Zingaretti infila una considerazione che suona come ... Leggi su agi

