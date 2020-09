Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo da Giovedì 10 Settembre fino al weekend. Ecco le zone più colpite (Di lunedì 7 settembre 2020) Previsioni Meteo – Circolazione più movimentata in questa fase sul nostro bacino, tuttavia con conseguenze, in termini di pioggia, sempre abbastanza settoriali. I settori nordoccidentali mediterranei, sono appena reduci da un ennesimo affondo nord-atlantico che ha portato rovesci e temporali diffusi al Nord, non a tappeto, abbastanza irregolari ma, come anche previsto, su molte aree anche forti o persino violenti, come sulla Liguria, sul Veneziano e su diversi altri settori Alpini e prealpini. un’altra aria instabile, Dove è stato presente un moderato cavo depressionario secondario, è stata la Sicilia, dove sono ancora presenti locali addensamenti e temporali, soprattutto sulla parte centro-orientale. Affondi, tuttavia, troppo occidentale rispetto all’asse peninsulare, con molte aree, ... Leggi su meteoweb.eu

