Pistoia, crollo delle mura: intervento urgente per messa in sicurezza (Di lunedì 7 settembre 2020) La Soprintendenza ha dato il via libera a un intervento urgente del Comune di Pistoia per mettere almeno in sicurezza quel che resta delle mura di Pistoia crollate nella giornata di domenica. Lo dice ... Leggi su lanazione

emergenzavvf : #Pistoia #6settembre, crollo di una porzione delle mura cittadine: intervento dei #cinofili dei #vigilidelfuoco in… - emergenzavvf : #Pistoia #6settembre agg. 21:00, terminato il controllo del nucleo #cinofili dei #vigilidelfuoco, esclusa la presen… - forestale82 : RT @emergenzavvf: #Pistoia #6settembre agg. 21:00, terminato il controllo del nucleo #cinofili dei #vigilidelfuoco, esclusa la presenza di… - forestale82 : RT @emergenzavvf: #Pistoia #6settembre, crollo di una porzione delle mura cittadine: intervento dei #cinofili dei #vigilidelfuoco in corso… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Il crollo delle mura medievali a #Pistoia, intervento urgente per la messa in sicurezza del tratto - GLI AGGIORNAMENTI ht… -