Palermo, Mirri: “La B al primo anno ma progetto non va demolito se non ci riusciamo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Palermo non si nasconde e sa benissimo che in una ipotetica griglia di partenza della Serie C, parte in prima fila dietro il Bari. Il presidente rosanero Dario Mirri in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, edizione Sicilia, ha affermato: “La B in due anni senza proclami. Il mio Palermo avrà un’identità ma ci rendiamo conto che ci sono tanti ostacoli. Bisogna stare con i piedi per terra, oggi più di allora. Se ho tenuto un profilo basso e non arrogante è per non illudere. Magari andiamo in B quest’anno, ma se non ci riusciamo non deve essere la demolizione di un progetto”. Mercato?" Siamo una società appena nata, non faremo il passo più lungo della gamba”.COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB ... Leggi su itasportpress

