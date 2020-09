Oggi è Un Altro Giorno: per ora un noioso déjà-vu (Di lunedì 7 settembre 2020) Serena Bortone, Oggi è un Altro Giorno Oggi è un Altro Giorno, e domani pure lo sarà. Meno male: così Serena Bortone avrà tutto il tempo per migliorare la propria nuova trasmissione, che al debutto su Rai1 è apparsa un po’ diversa rispetto alle premesse (e promesse) della vigilia. Tutti aspettavano la sorpresa, invece è arrivato il déjà vu. Almeno per ora, s’intende. Il programma post prandiale avrebbe dovuto segnare una svolta pop per Serena Bortone, spostata dalle diatribe dell’agone politico (ci riferiamo alla sua precedente esperienza ad Agorà) ad una fascia che invece richiede più leggerezza. Non solo nei toni ma anche nei contenuti. La giornalista, invece, nel primo appuntamento è ... Leggi su davidemaggio

