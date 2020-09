Non comunica il trasferimento delle armi in altro domicilio: denunciato dai carabinieri (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOspedaletto D’Alpinolo (Av) – I carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 60enne del luogo. Nello specifico, all’esito delle verifiche sulla corretta detenzione delle armi, emergeva che il predetto non ottemperava all’obbligo di ripetere la denuncia in caso di trasferimento delle armi in luogo diverso a quello indicato in precedenza all’autorità di polizia. Il controllo permetteva altresì di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Non comunica Tonali, il Brescia non comunica l'esito del tampone. Mancini potrebbe tagliarlo dalle convocazioni IlNapolista US Open, Djokovic: “Chiedo scusa a tutti, non era intenzionale. Sono molto dispiaciuto”

Novak Djokovic ha lasciato Flushing Meadows senza presenziare alla conferenza stampa, poi ha affidato ad un comunicato i suoi pensieri riguardo alla squalifica subita dopo aver colpito una giudice di ...

Bielorussia, testimoni: «Rapita Maria Kholeshnikova». «Deportata» un'altra attivista

L'esponente dell'opposizione bielorussa e membro del Consiglio di Coordinamento, Maria Kholeshnikova, sarebbe stata portata via da persone non identificate su un minibus con la scritta «Svjaz» (Comuni ...

