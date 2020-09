Ninja ' scompare' e prepara l' abbandono definitivo delle dirette perHollywood?

Ninja 'scompare' e prepara l'abbandono definitivo delle dirette per...Hollywood? (Di lunedì 7 settembre 2020) La chiusura piuttosto improvvisa di Mixer ha generato un terremoto di proporzioni bibliche nel panorama degli streamer riportando su piazza nomi di primissimo piano tra cui, ovviamente, il Tyler Blevins che i più conoscono con il nickname di Ninja. Ovviamente lo streamer ha dovuto reagire alla chiusura della piattaforma di Microsoft e lo ha fatto prima in diretta su YouTube e poi pubblicando diversi video sempre sul suo canale o partecipando a livestream di altri nomi noti come Dr. Lupo. Certo è che, come confermato dagli ultimi report, Ninja non sta facendo dirette addirittura dall'8 luglio. Da quel momento si è parlato con una certa insistenza di una vera e propria corsa per accaparrarsi un accordo esclusivo, una corsa che metterebbe di fronte Twitch, YouTube e Facebook Gaming.Ma se in realtà Blevins non ... Leggi su eurogamer

La nuova interfaccia grafica di Facebook è ormai disponibile per tutti gli utenti ed è qui per restare! Tra i vantaggi del nuovo layout Facebook: semplicità, velocità e possibilità di attivare il dark ...

Avete presente quando pluri-premiate software house tipo Valve o Naughty Dog annunciano un nuovo videogame e scatenano immediatamente l'interesse del mondo videoludico grazie all'elevatissima qualità ...

