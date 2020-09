Minecraft VR: in arrivo su PlayStation 4 (Di lunedì 7 settembre 2020) Minecraft, il famoso gioco sandbox a blocchi di casa Microsoft, si prepara allo sbarco su PlayStation 4 nella versione VR. Minecraft VR – arrivo e novità Nel corso della sua evoluzione, Minecraft, ha riscosso molto successo attirando a sé giocatori da tutte le piattaforme. I giocatori PlayStation hanno, spesso, mostrato il loro interesse nell’aggiunta del supporto VR e presto potranno utilizzare al meglio il proprio Headset. At last we can say something Yes, PS VR support is coming for #Minecraft on PlayStation 4 ! https://t.co/cUH59qOHI9 — Roger Carpenter (@PopsRamjet) September 7, 2020 La notizia arriva direttamente dal blog ufficiale PlayStation grazie a un post scritto da Roger Carpenter, attuale ... Leggi su windowsinsiders

