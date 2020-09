Milo avrà un annullo filatelico di Poste Italiane ed una cartolina (Di lunedì 7 settembre 2020) Milo è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Sicilia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Per l'... Leggi su cataniatoday

Ultime Notizie dalla rete : Milo avrà "In un'orbita di stelle errate": un verso di Sylvia Plath Pangea.news