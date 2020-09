«Grillo mi ha aggredito»: un giornalista di “Dritto e Rovescio” caduto rovinosamente per le scale (Di lunedì 7 settembre 2020) «Grillo mi ha aggredito». La denuncia arriva da un giornalista di “Dritto e Rovescio, che il leader dei pentastellati avrebbe spinto con forza, fino al punto di cadere da una scala e farsi male. Dunque, per sfuggire ai giornalisti Beppe Grillo non si limita più a ostentare silenzio. A improvvisare scenette. A camuffarsi. O a tentare semplicemente la fuga. A quanto denunciato dal corrispondente della trasmissione Diritto e Rovescio, il fiorentino Francesco Selvi, il padre nobile dei 5 stelle «lo ha aggredito». In mezzo alla gente, davanti ai villeggianti di uno stabilimento balneare nel Livornese. Senza remore, senza pudore. Immediata la reazione delle associazioni di categorie: sia Ast (Associazione Stampa Toscana), che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ... Leggi su secoloditalia

