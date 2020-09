Grave ex supermanager Franco Tatò dopo caduta nella sua masseria: è in Rianimazione a Brindisi (Di lunedì 7 settembre 2020) L'incidente a Fasano: ha riportato un Grave trauma cranico ed &eGrave; ricoverato al Perrino. In passato ha un ruolo di primo piano in Enel, Olivetti e Fininvest Leggi su repubblica

L'ex dirigente d'azienda Franco Tatò, 88 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver battuto la testa cadendo nella sua masseria a F ...

