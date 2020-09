Grande Fratello Vip presentato il cast ufficiale: sorpresa tra i concorrenti (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo mesi di gossip e indiscrezioni è stato finalmente presentato il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 a settembre. Tutti i concorrenti hanno posato insieme al conduttore Alfonso Signorini per la nuova copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, quella in edicola da martedì 8 settembre. Ben diciannove dei … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

