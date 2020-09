Finisce dopo due mesi la fuga dell’orso M49: è stato catturato in Trentino (Di lunedì 7 settembre 2020) La corsa dell’orso M49 è finita, dopo due mesi. Il Corpo Forestale del Trentino Alto Adige ha fatto sapere nella mattinata del 7 settembre di aver rintracciato e catturato l’animale nella zona del Lagorai, a Nord-Est di Trento, dove M49 si trovava nel suo ultimo periodo di latitanza. Una trappola a tubo, utilizzata già in passato per lo stesso esemplare, è stata alla base della cattura. L’orso è stato rintracciato nonostante la perdita del collare elettronico, lo scorso 22 agosto, e messo in gabbia per la seconda volta, a dispetto degli appelli che ne chiedevano la liberazione. Una petizione per garantire all’animale la libertà a vita era arrivata infatti a oltre 130 mila firme, mentre il ministro Sergio Costa aveva lanciato un ... Leggi su open.online

