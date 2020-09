Fiamme e incuria, per il Parco Cellarulo è il colpo di grazia (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono trascorsi poco più di dieci anni dal giorno dell’inaugurazione del Parco archeologico e del verde di Cellarulo, al Rione Ferrovia. Era il 15 luglio 2010 quando l’allora primo cittadino, Fausto Pepe, effettuò il canonico taglio del nastro affidando la struttura alla cittadinanza. Il Parco, che si estende per oltre mille metri quadrati, avrebbe dovuto fungere da luogo ricreativo e da collante tra la zona della stazione ferroviaria e quella di Santa Clementina. Un’area verde, utilizzata prevalentemente per il jogging e le passeggiate nella natura. La gioia dell’idillio iniziale è durata però pochissimo, sgretolata dall’incuria e dell’abbandono. Da tempo chiuso al pubblico per contenziosi, il Parco ... Leggi su anteprima24

gioatriz : Sicilia in fiamme: Isola preda di incuria e piromani, istituzioni inermi - ilSicilia : #Cronaca #ambiente Sicilia in fiamme: Isola preda di incuria e piromani, istituzioni inermi -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme incuria Sicilia in fiamme: Isola preda di incuria e piromani, istituzioni inermi ilSicilia.it California, provocano mega incendio durante la festa per il bebé: 30 chilometri quadrati di foresta in fiamme

Volevano rivelare il sesso del bambino che stava per nascere con uno spettacolo mozzafiato, secondo quelli che ormai negli Stati Uniti sono diventati i tradizionali “gender-reveal party“. Ma il loro g ...

Incendio in via Montanelli

Lunedì 24 agosto, in via Indro Montanelli, si è verificato un vasto rogo in un campo abbandonato. A prendere fuoco sono state le solite sterpaglie che, in sfregio all’Ordinanza sindacale di prevenzion ...

Volevano rivelare il sesso del bambino che stava per nascere con uno spettacolo mozzafiato, secondo quelli che ormai negli Stati Uniti sono diventati i tradizionali “gender-reveal party“. Ma il loro g ...Lunedì 24 agosto, in via Indro Montanelli, si è verificato un vasto rogo in un campo abbandonato. A prendere fuoco sono state le solite sterpaglie che, in sfregio all’Ordinanza sindacale di prevenzion ...