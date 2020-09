Enrico Papi, grave lutto per il conduttore: è morta la madre (Di lunedì 7 settembre 2020) Ore difficili per Enrico Papi. Il conduttore ha perso l’adorata mamma che solo cinque giorni fa aveva compiuto 81 anni. La signora Luciana soffriva da tempo di una brutta malattia. Qualche tempo fa la donna, nella vita proprietaria terriera, era stata ospite nel salotto di Barbara d’Urso insieme all’intera famiglia, per raccontare il legame e … L'articolo Enrico Papi, grave lutto per il conduttore: è morta la madre proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

