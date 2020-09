Djokovic, sull’orlo di una crisi di nervi in un 2020 da dimenticare (Di lunedì 7 settembre 2020) Mai visto un Djokovic così. Sull’orlo di una crisi di nervi, incapace di gestire le emozioni contrastanti che lo agitano, preda di una frustrazione che – per storia personale – non gli appartiene, senza più nemmeno l’ombra di un sorriso ad accompagnarlo, come un marchio di fabbrica e come è sempre stato da quando ha cominciato a giocare a tennis. Era diverso da tutti – Nole – per l’empatia che sapeva creare attorno a sé. Da un po’ di tempo non ci riesce più. Leggi su vanityfair

