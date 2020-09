Dall’estate all’inverno in 24 ore: crollo termico da record a Denver, in Colorado [DATI] (Di lunedì 7 settembre 2020) Dall’estate all’inverno in sole 24 ore: è quanto accade a Denver, Colorado, dove le temperature hanno toccato un picco di +36°C domenica pomeriggio con un’allerta meteo per tempeste invernali in vigore nell’area metropolitana. Con una previsione di +1°C nella notte di lunedì, si potrebbe registrare un crollo termico da record. “Potrebbe trattarsi dell’oscillazione più precoce nella storia delle rilevazioni,” ha affermato il meteorologo AccuWeather Jake Sojda, secondo cui la variazione è dovuta a un potente sistema temporalesco e a una depressione nel jet stream che indirizzerà aria artica nelle Pianure e nell’area centrale delle Rocky Mountains fino a martedì. Secondo il meteorologo, una variazione di ... Leggi su meteoweb.eu

