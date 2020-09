Coronavirus, positivi sovrastimati? I test rileverebbero anche il virus morto (Di lunedì 7 settembre 2020) Secondo un recente studio condotto in Inghilterra i test sul Coronavirus sarebbero troppo sensibili e rileverebbero anche il virus morto. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un aumento cospicuo di positivi al Coronavirus in tutta Europa. L’ondata di contagi è partita inizialmente dalla Spagna, per poi diffondersi nel resto del continente. In Italia l’aumento è … Leggi su viagginews

you_trend : ?? #Coronavirus, 06/09/20 • Attualmente positivi: 32.078 • Deceduti: 35.542 (+8, +0,02%) • Dimessi/Guariti: 210.015… - RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+86). A fronte di 12.117 tamponi effettuati sono 198 i nuovi positivi riscont… - rtl1025 : ?? Sono sette i morti positivi al #Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Netto calo anche dei conta… - annadiama62 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: i nuovi casi aumentano solo perchè si fanno più #tamponi? No, perchè la media settimanale del rapporto pos… - Ilikepuglia : Coronavirus, indagine sierologica nelle scuole private di Bari: sei positivi e un solo tampone… -