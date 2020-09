Coronavirus, partecipa a un matrimonio a Foggia e poi risulta positivo: sposi e 100 invitati in quarantena (Di lunedì 7 settembre 2020) È risultato positivo al Covid 19 dopo aver partecipato ad un matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e per questo motivo un centinaio di invitati è stato posto in isolamento fiduciario. L’uomo, dopo essere risultato positivo al tampone, ha allertato la Asl di Foggia che ha avviato lo screening degli invitati … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

