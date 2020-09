Cassa integrazione e contratto di espansione, istruzioni Inps (Di lunedì 7 settembre 2020) Come funziona la Cassa integrazione nell’ambito del contratto di espansione? Questa particolare forma di Cigs è richiedibile per una durata massima di 18 mesi non continuativi che, in deroga a limiti di durata complessivi e specifici, non si conteggiano nei cinque anni di riferimento. A fornire istruzioni sulla natura, la durata e anche il contributo addizionale dovuto, è l’Inps con la circolare n. 98/2020. contratto di espansione, cos’è Il Decreto Crescita ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione per imprese con organico superiore alle 1.000 unità che hanno necessità di avviare percorsi di reindustrializzazione e ... Leggi su quifinanza

VittorioSgarbi : #governodipataccari Con un Paese fermo, l’economia al collasso, operai senza lavoro e cassa integrazione, il minist… - CatalfoNunzia : Con l'importante accordo raggiunto al @MinLavoro su vertenza #AirItaly garantiamo 10 mesi di cassa integrazione ai… - Noiconsalvini : MENTRE C'È CHI ASPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE... - Saverio1234S : RT @GeMa7799: 'Ora portiamo Conte in tribunale'. La mossa dello chef dopo il lockdown Gianfranco Vissani ha annunciato una class action con… - MastioMaria : @PaolaLL7 @conteDartagnan @fattoquotidiano @La7tv @a_padellaro @petergomezblog @EnricoMentana Certo che esistono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione Decreto agosto: nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Noli in ascesa per il trasporto di container

Il consorzio formato da Bolloré e Apm Terminals ha firmato i contratti con il costruttore cinese China Harbour Engineering Company per realizzare il secondo terminal container del porto di Abidjan, in ...

ArcelorMittal Taranto, Fim, Fiom e Uilm convocano il Consiglio di fabbrica

In queste ore è in corso lo sciopero dei lavoratori del reparto Laf, che segue quello del 4 settembre del Pla/2 e abbiamo riscontrato una alta adesione alle mobilitazioni indette da Fim – Fiom e Uilm.

Il consorzio formato da Bolloré e Apm Terminals ha firmato i contratti con il costruttore cinese China Harbour Engineering Company per realizzare il secondo terminal container del porto di Abidjan, in ...In queste ore è in corso lo sciopero dei lavoratori del reparto Laf, che segue quello del 4 settembre del Pla/2 e abbiamo riscontrato una alta adesione alle mobilitazioni indette da Fim – Fiom e Uilm.