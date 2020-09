Campania, è ufficiale: le scuole riapriranno il 24 settembre. La decisione di De Luca (Di lunedì 7 settembre 2020) Arriva la decisione ufficiale della giunta della Regione: le scuole ripartiranno il 24 settembre. A renderlo noto un comunicato dell’Unità di Crisi. Campania, è ufficiale: riapertura delle scuole il 24 settembre Bisognerà dunque attendere la fine delle elezioni per far ripartire le lezioni. “La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre … L'articolo Campania, è ufficiale: le scuole riapriranno il 24 settembre. La decisione di De Luca Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

