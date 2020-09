Borsa Milano in denaro con le altre Borse europee (Di lunedì 7 settembre 2020) (TeleBorsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance, a dispetto della performance negativa dei mercati asiatici. Poca attenzione a dati macro e Brexit. Attesi scambi in calo per la chiusura di Wall Street per festività. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,183. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,02%. Tra le principali Borse europee ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,34%, Londra avanza dell’1,48%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,21%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell’1,20% sul FTSE MIB. In cima ... Leggi su quifinanza

