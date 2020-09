«Bellanova indegna». Salvini parla e a sinistra hanno una crisi di nervi: «Guardati allo specchio» (Di lunedì 7 settembre 2020) «Bellanova indegna». Matteo Salvini non usa mezzi termini per etichettare i ministri rossogialli. E con loro un governo che ha fallito in tutto e per tutto, dalla scuola all’immigrazione. «Da loro», dice il leader dela Lega, «solo fango. Noi rispondiamo con il sorriso e li mandiamo a casa». Pensano di eliminarlo per via giudiziaria con la vicenda Open Arms? «Andrò al processo rischiando la galera perché ho bloccato gli sbarchi degli immigrati. Io in quel tribunale mi dichiarerò colpevole di aver difeso l’Italia e gli italiani». Salvini all’attacco: “Bellanova: indegna” «Bisogna mandare a casa una indegna come la Bellanova. Sta massacrando ... Leggi su secoloditalia

gennaromigliore : Salvini definisce “indegna” Teresa #Bellanova. Lo dico con la massima tranquillità: sciacquati la bocca quando parl… - improtaf : RT @VittorioDeSant7: LO SBRUFFONE DI RIGNANO PER ORA A CASA TI HANNO MANDATO GLI ITALIANI Teresa Bellanova 'indegna', Matteo Renzi cont… - MgraziaT : RT @gennaromigliore: Salvini definisce “indegna” Teresa #Bellanova. Lo dico con la massima tranquillità: sciacquati la bocca quando parli d… - smilypapiking : RT @MPoltero: Renzi: Salvini ha detto che vuole mandare a casa Teresa Bellanova, definendola “indegna” Se solo Salvini comprendesse il sens… - ClaudioPini3 : RT @gennaromigliore: Salvini definisce “indegna” Teresa #Bellanova. Lo dico con la massima tranquillità: sciacquati la bocca quando parli d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellanova indegna Teresa Bellanova "indegna", Matteo Renzi contro Salvini: "Vediamo di farlo restare a casa" Liberoquotidiano.it Teresa Bellanova "indegna", Matteo Renzi contro Salvini: "Vediamo di farlo restare a casa"

"Indegna". Così Matteo Salvini ha definito Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura in quota Italia Viva. La sua sanatoria per i migranti braccianti irregolari è stata un flop e per questo il leade ...

"Indegna". Così Matteo Salvini ha definito Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura in quota Italia Viva. La sua sanatoria per i migranti braccianti irregolari è stata un flop e per questo il leade ...