Barcellona, oggi primo allenamento di Messi alla corte di Koeman (Di lunedì 7 settembre 2020) Lionel Messi svolgerà oggi il suo primo allenamento agli ordini di Ronald Koeman La guerra tra Lionel Messi e il Barcellona si è conclusa lo scorso venerdì, con l’argentino che ha annunciato di restare un altro anno in blaugrana. E oggi, come riporta il Mundo Deportivo, la Pulce svolgerà il suo primo allenamento agli ordini di Ronald Koeman. La seduta comincerà alle 17:30, ma con il tecnico olandese i calciatori sono obbligati ad arrivare alla Ciutat Esportiva almeno un’ora prima. L’arrivo di Messi è quindi previsto per le 16:30 e ci sarà sicuramente tanta attenzione nel ... Leggi su calcionews24

