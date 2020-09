Autovelox in città: ecco la mini-riforma del codice della Strada (Di lunedì 7 settembre 2020) Dl semplificazioni: mini-riforma del codice della StradaStrade urbane ciclabili e precedenze per i ciclistiZona scolastica sicura per gli studentiPiù poteri agli ausiliari del trafficoAutovelox fissi nei centri storiciProroghe per revisioni, idoneità e aggiornamento della carta di circolazioneDl semplificazioni: mini-riforma del codice della StradaTorna su Il Dl semplificazioni, nella versione del testo approvata in Senato il 4 settembre 2020 (sotto allegato) e ora in fase di conversione alla Camera, ha introdotto quella che tutti chiamano la "mini-riforma" del codice della Strada, che ... Leggi su studiocataldi

borghi_claudio : Oh che belle semplificazioni. Più multe per tutti. Autovelox, che rivoluzione: arrivano in città. E i ciclisti avr… - repubblica : Autovelox, che rivoluzione: arrivano in città. E i ciclisti avranno la precedenza [di VINCENZO BORGOMEO] [aggiornam… - Alien1it : Codice strada, autovelox in città e multe dagli spazzini:>><Questi sono semplicemente dei pazzi. - libellula58 : RT @wireditalia: Nel dl semplificazioni in approvazione alla Camera sono inserite nuove misure che prevedono l'installazione di autovelox n… - Codacons : RT @gibgenova: Codacons: Autovelox in città non per fare cassa sulla pelle degli automobilisti -

Ultime Notizie dalla rete : Autovelox città Bologna, il Comune sperimenta «cuscini berlinesi» contro l’eccesso di velocità Corriere della Sera