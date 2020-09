Assassin' s Creed Valhalla vi consentirà di vivere dei trip mentali grazie afunghi allucinogeni

Assassin's Creed Valhalla vi consentirà di vivere dei trip mentali grazie a...funghi allucinogeni (Di lunedì 7 settembre 2020) Assassin's Creed Valhalla ci consentirà di avere trip mentali e fa tutto parte della storia dei vichinghi. Alcune ricerche infatti indicano che i guerrieri nordici prima di ogni battaglia bevevano particolari tisane consentendogli di entrare in questa sorta di "frenesia" molto temuta dai nemici. Altri studi suggeriscono che la stessa combinazione di farmaci che assumevano per prepararsi alla guerra trattasse e curasse anche molti dei loro disturbi fisici.Bene, a quanto pare anche nel gioco di Ubisoft saremo in grado di ottenere gli stessi risultati mangiando funghi allucinogeni. Una valutazione ERSB del gioco suggerisce che sarete in grado di prendere alcuni funghi e inalare "fumi a base di funghi" in modo da avere una sorta di trip. La ... Leggi su eurogamer

