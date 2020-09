Arriva il Motorola G9 Plus: prezzo basso e super batteria (Di lunedì 7 settembre 2020) A quanto pare sarà il Motorola G9 Plus il prossimo smartphone della compagnia alata, almeno a sentire quanto trapelato in rete nelle ultime ore. Il portale Orange Slovakia ha infatti svelato prima del tempo e per errore quella che dovrebbe essere la new entry della linea G9 di Motorola, il cui annuncio ufficiale dovrebbe Arrivare nelle prossime settimane. Non solo, il leaker di WinFuture Ronald Quandt – conosciuto dalla community di appassionati per la sua affidabilità – ha pubblicato sul suo account Twitter le specifiche tecniche del Motorola G9 Plus, assieme a diverse informazioni che potrebbero fare gola a numerosi potenziali acquirenti. Tra i dettagli trapelati non manca prima di tutto il prezzo, che a quanto pare dovrebbe partire da una ... Leggi su optimagazine

