A Napoli arriva Nibol, l’app che trasforma il bar in ufficio (Di lunedì 7 settembre 2020) Archiviate le vacanze, è tempo di riprendere la routine lavorativa: chi in ufficio, chi in smartworking. E sempre più, in città come Napoli, lo smartworking ha preso la forma del south working: durante l’emergenza sanitaria, diverse migliaia di persone si sono spostate al sud, continuando a lavorare o studiare per aziende o atenei del nord Italia. E in tanti stanno continuando a farlo in mancanza di indicazioni precise di rientro nelle sedi lavorative. In questa situazione, in cui lo smartworking non può prescindere dal distanziamento sociale, ci pensa Nibol (www.Nibol.co) a semplificare la vita degli smartworker napoletani e non e, contemporaneamente, a offrire un aiuto ai locali partenopei per affrontare la nuova fase post-covid. La startup, infatti, ha sviluppato un’app che ... Leggi su ildenaro

La scuola in Campania partira il prossimo 24 settembre. Manca solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nella seduta di giunta che si tiene nel primo pomeriggio a Napoli. Si deciderà anche ...

Calciomercato Roma: nuovo attaccante dal Lione

La Roma lavora per Milik ma non solo, il club giallorosso guarda anche in casa Lione per il nuovo attaccante da mettere a disposizione di Paulo Fonseca. Mercato Roma: si lavora per Depay La Roma lavor ...

