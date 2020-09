Us Open, Djokovic squalificato. Colpita giudice di linea con la palla (Di domenica 6 settembre 2020) Novak Djokovic squalificato dall' Us Open . Il serbo, numero 1 del ranking e del tabellone, è stato escluso dal torneo per il comportamento tenuto durante il match con lo spagnolo Pablo Carreno Busta . Leggi su quotidiano

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - SkySport : US Open: Djokovic squalificato per aver colpito con una pallina la giudice di sedia. FOTO - JumpIuri : Dopo 4 anni avremo un vincitore Slam che non si chiami Federer, Nadal o Djokovic. L'ultima volta Wawrinka negli US… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Djokovic Djokovic squalificato dagli US Open, ha colpito con la pallina un giudice di linea Sport Fanpage Tennis, clamoroso agli US Open | Squalificato Djokovic!

Clamoroso agli US Open. Novak Djokovic, il numero uno al mondo e grande favorito del torneo slam, è stato squalificato per aver colpito con la palla da gioco una giudice di linea. Il tennista serbo ha ...

Djokovic ‘impallina’ una giudice di linea e dice addio agli US Open

Colpo di scena agli US Open di Flushing Meadows, dove il serbo Novak Djokovic, numero 1 mondiale, è stato squalificato dalla giuria per aver colpito involontariamente una giudice di linea con una pall ...

Clamoroso agli US Open. Novak Djokovic, il numero uno al mondo e grande favorito del torneo slam, è stato squalificato per aver colpito con la palla da gioco una giudice di linea. Il tennista serbo ha ...Colpo di scena agli US Open di Flushing Meadows, dove il serbo Novak Djokovic, numero 1 mondiale, è stato squalificato dalla giuria per aver colpito involontariamente una giudice di linea con una pall ...