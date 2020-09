Us Open: Berrettini agli ottavi, fuori Caruso (Di domenica 6 settembre 2020) Per la seconda volta consecutiva Matteo Berrettini si qualifica agli ottavi di finale degli Us Open, battendo in tre set( 6-4 6-4, 6-2) il norvegese Casper Ruud. Nulla da fare, invece, per il connazionale Salvatore Caruso, travolto da Andrey Rublev ( numero cento al mondo) in tre set( 6-0, 6-4, 6-0). Ora il russo sfiderà proprio Berrettini. Il tennista romano è l’unico italiano rimasto nel tabellone maschile del torneo americano. Il numero otto del mondo ha vendicato l’eliminazione subita proprio dal norvegese lo scorso anno al Roland Garros. Il match non è mai stato in discussione grazie a un diritto micidiale e a ben 13 ace consecutivi. Non altrettanto si può dire per Salvatore Caruso, costretto ad arrendersi al russo ... Leggi su sport.periodicodaily

