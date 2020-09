Torna il terrore? "Molti accoltellamenti", scia di sangue a Birmingham, chiuse le strade (Di domenica 6 settembre 2020) Torna in terrore? A Birmingham, Regno Unito, diverse persone sono state accoltellate nella notte. "Un grave episodio", spiega la polizia britannica. Gli agenti sono stati allertati poco dopo la mezzanotte per un accoltellamento e nel giro di pochi minuti ne sono stati segnalati altri nella stessa zona. "Siamo a conoscenza di un certo numero di persone ferite, ma non possiamo dire quante, né la gravità delle ferite", hanno spiegato dalla West Midland Police. La polizia non si sbilancia sulla matrice delle aggressioni spiegando che si sta ancora indagando. Il sospetto è che si tratti di un atto terroritico. Gli agenti hanno isolato alcune strade del centro attorno a Hurst Street, molto frequentato per la vita notturna, e Bromsgrove Street. È stato lanciato un invito alla popolazione a mantenere ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Torna terrore Incendio a Nettuno, notte di terrore per 30 famiglie, oggi si torna a sperare Il Clandestino Giornale Cacciari e il Covid: ora torniamo a vivere. "La paura uccide, chi fugge è un disertore"

Ogni assenza, per il terrore del virus, sarebbe una diserzione intollerabile ... In tutti i settori privati si è tornati a lavorare: e quelli che lo hanno fatto non sono suicidi, come non sono ...

