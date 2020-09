Sicurezza: Lamorgese, 'governo deciderà quando portare in aula modifiche decreti' (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - Sulle modifiche dei decreti Sicurezza "la mia parte l'ho fatta. Adesso sarà il governo nella sua complessità che deciderà quando portarli" in Parlamento. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. Leggi su iltempo

ilfoglio_it : “La redistribuzione dei migranti diventi obbligatoria, non volontaria. Il Mes per le spese sanitarie? È anche un te… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: ALLARME: ITALIA FUORI CONTROLLO, POLIZIOTTI E CARABINIERI VENGONO PICCHIATI DA MIGRANTI ILLEGALI, CHE FA ENTRARE IN IT… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Il Ministro degli Interni Lamorgese dice: Non sono le piccole imbarcazioni a preoccuparmi, ma il Covid-19. @TerlizziGe… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online Cara Lamorgese qui non si tratta solo di clandestini, migranti illegali, che ogni giorno… - TV7Benevento : Sicurezza: Lamorgese, 'governo deciderà quando portare in aula modifiche decreti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza Lamorgese Abolizione decreti sicurezza, Lamorgese: “Io ho fatto la mia parte, ora tocca a Governo” Il Tempo Migranti, la ministra Lamorgese: «Fermare gli sbarchi? Non possiamo bloccare i barchini affondandoli»

Sui migranti «una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire, bisogna ...

Luciana Lamorgese: "Non posso affondare i barchini. Dalle navi Ong sbarcati solo 350 migranti"

Quasi tutti gli sbarchi a luglio e agosto sono avvenuti tramite barchini, gommoni e piccole imbarcazioni, le Ong stavolta non c’entrano. E il Viminale certamente non può pensare di affondarli per prot ...

Sui migranti «una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire, bisogna ...Quasi tutti gli sbarchi a luglio e agosto sono avvenuti tramite barchini, gommoni e piccole imbarcazioni, le Ong stavolta non c’entrano. E il Viminale certamente non può pensare di affondarli per prot ...