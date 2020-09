Rissa mortale, fermati 4 ragazzi: proclamato lutto cittadino per il 21enne ucciso (Di domenica 6 settembre 2020) Sono stati fermati 4 ragazzi per l’omicidio di Willy Monteiro il giovane di 21 anni che ha perso la vita nel violento pestaggio avvenuto a Colleferro, in Largo Oberdan, intorno alle 5 di mattina di domenica 6 settembre. Leggi anche: Notte di follia tra giovani, Rissa sfocia in omicidio: chi è il 21enne morto Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato alla violenta aggressione e cosa sia realmente accaduto: le indagini dei Carabinieri sono tuttora in corso. Quello che per ora è certo è che stata spezzata in un modo atroce la vita di un giovane ragazzo. C’è sgomento e sconforto a Paliano, la città in provincia di Frosinone in cui il 21enne di origini capoverdiane viveva. “Sconforto e disperazione. Questo è quello che prova ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Una rissa nella notte spegne una giovane vita. Non si dovrebbe morire a 21 anni, non si dovrebbe morire ammazzato di botte. Soprattutto quando l'unica colpa potrebbe essere quella di aver voluto 'mett ...

Indagini frenetiche, in queste ore, per individuare gli autori della selvaggia aggressione che questa notte, in pieno centro di Colleferro, ha causato la morte di Willy Monteiro, 21 anni, di Paliano.

