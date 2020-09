Lory Del Santo e Marco Cucolo, trent’anni di differenza: tra gelosia e maternità (Di domenica 6 settembre 2020) Lory Del Santo racconta come ha conosciuto il fidanzato Marco Cucolo e svela un retroscena sulla sua gelosia: una storia che ha dell’incredibile Fonte foto, Instagram: @LorydelSantoofficial / @MarcoCucoloCome fa Lory Del Santo, 61 anni, ad avere una bellissima relazione con Marco Cucolo, ben 30 anni più giovane di lei? In una intervista rilasciata al settimanale Voi, la showgirl ha raccontato il segreto del loro rapporto, rivelando anche alcuni retroscena negativi riguardanti una gelosia eccessiva. Nonostante in molti non credessero fosse possibile una relazione con così tanti anni di ... Leggi su chenews

NicolaSequenzia : RT @Lorylibera: Abbraccia la terra che dei suoi semi ne ha fatto uomini non tenendo conto della specie e del colore Perché ogni seme per cr… - Lorylibera : Abbraccia la terra che dei suoi semi ne ha fatto uomini non tenendo conto della specie e del colore Perché ogni sem… - lory_juve : RT @AJGNewsOfficial: Questione #Suarez, la #Juventus si aspetta il via libera da parte del #Barcellona entro prossima settimana. I biancone… - Lory_Maggot : Ma 'fuori forma ed in evidente sovrappeso' sarà l'inutilità del suo cervello e che cazzo - geppy2911 : DA MOLTI AMICI DEL CANALE A LORY. E' UNA DEDICA SOLO PER MOSTRARE IL NOS... -

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del Lory Del Santo, confessione sul fidanzato: “Nascondeva le mie magliette” Lanostratv Lory Del Santo, confessione sul fidanzato: “Nascondeva le mie magliette”

In un’intervista rilasciata al settimanale Voi, Lory Del Santo ha svelato alcuni segreti del successo della relazione con il giovane Marco Cucolo, di più di 30 anni più giovane di lei. Molti, infatti, ...

Brilla la stella di Lory White: il piciniscano nel prossimo film di Michele Placido

Di nuovo al lavoro davanti alla macchina da presa. Lory White, al secolo Lorenzo Bianchi, è stato scritturato dalla produzione del nuovo film di Michele Placido "L'ombra di Caravaggio", un film che vu ...

In un’intervista rilasciata al settimanale Voi, Lory Del Santo ha svelato alcuni segreti del successo della relazione con il giovane Marco Cucolo, di più di 30 anni più giovane di lei. Molti, infatti, ...Di nuovo al lavoro davanti alla macchina da presa. Lory White, al secolo Lorenzo Bianchi, è stato scritturato dalla produzione del nuovo film di Michele Placido "L'ombra di Caravaggio", un film che vu ...