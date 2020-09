Lazio, Acerbi: “Che fastidio leggere falsità, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa” (Di domenica 6 settembre 2020) “leggere falsità mi ha dato fastidio e se è questo l’atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa“. Parole dure da parte di Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, intervistato da Rai Sport, ha parlato della sua situazione contrattuale dopo gli ultimi rumors: “Ho letto cose non vere, sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre – ha precisato Acerbi -. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto alla società, e mi aspetto un minimo di rispetto anche io o che almeno se ne parli nelle sedi opportune“. Leggi su sportface

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha commentato duramente le voci riguardanti il mancato accordo sul rinnovo del contratto con i biancocelesti. «Ho letto cose non vere, sia sull’offerta ...

