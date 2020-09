L'aspirante sindaco Addis svela i nomi della sua lista: chi sono i candidati a Tempio (Di domenica 6 settembre 2020) , Visited 37 times, 37 visits today, Notizie Simili: All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… La dura battaglia per la ... Leggi su galluraoggi

MariluMocci : @Vallescrivia1 Infatti, qualcuno dice non mi stupisco, ma io mi stupisco eccome che questa sia un intervista ad un aspirante sindaco - PasqualeAzzi : RT @StampaCuneo: A 93 anni si candida per diventare sindaco della piccola Roaschia. E’ il più anziano aspirante primo cittadino d’Italia ht… - Giacinto_Bruno : A 93 anni si candida per diventare sindaco della piccola Roaschia. È il più anziano aspirante primo c… - magicaGrmente22 : A 93 anni si candida per diventare sindaco della piccola Roaschia. E’ il più anziano aspirante primo cittadino d’... - serenel14278447 : A 93 anni si candida per diventare sindaco della piccola Roaschia. È il più anziano aspirante primo c… -

Ultime Notizie dalla rete : aspirante sindaco Sant'Anastasia, il candidato sindaco Esposito: “Siamo in quattro potenziali sindaci, uniamoci per aiutare le associazioni” ilmediano.com Miliozzi sui cattivi odori del Cosmari:

Incontro a Sforzacosta per il candidato sindaco di centrosinistra Narciso Ricotta. Con lui Marco Feroci e David Miliozzi, aspiranti consiglieri della lista civica Macerata Insieme che oggi spiegano le ...

Voghera, aspiranti sindaco tutti d’accordo: no al biodigestore

Una questione che va oltre l’ideologia e che ha messo d’accordo tutti i sei candidati sindaci di Voghera. Ieri pomeriggio in sala Zonca è stato sottoscritto un documento condiviso per esprimere la pro ...

Incontro a Sforzacosta per il candidato sindaco di centrosinistra Narciso Ricotta. Con lui Marco Feroci e David Miliozzi, aspiranti consiglieri della lista civica Macerata Insieme che oggi spiegano le ...Una questione che va oltre l’ideologia e che ha messo d’accordo tutti i sei candidati sindaci di Voghera. Ieri pomeriggio in sala Zonca è stato sottoscritto un documento condiviso per esprimere la pro ...