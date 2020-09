Inter, Zenga: «Mai dubitato di Conte. E Nainggolan va tenuto» (Di domenica 6 settembre 2020) Walter Zenga ha parlato della permanenza di Antonio Conte all’Inter e della prossima stagione dei nerazzurri Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della permanenza di Conte in nerazzurro e della prossima stagione Interista. Conte – «Non è l’anno dell’ora o mai più. Però Conte è rimasto, la stagione scorsa è finita in un certo modo, si sta facendo un certo tipo di mercato: l’Inter deve giocare per vincere lo scudetto. Mai dubitato che rimanesse: le esternazioni di Antonio sono sempre mirate, ma in positivo. Mi sento di dire solo una cosa: ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Walter #Zenga tra #Cagliari, #Inter, #Juventus e il prossimo campionato - GiankarlinoP : RT @it_inter: Il consiglio di #Zenga all'Inter: 'Mi permetto di dire una cosa perché l'ho allenato. Se ho #Nainggolan, mi tengo tutta la vi… - trecchinese : RT @it_inter: Il consiglio di #Zenga all'Inter: 'Mi permetto di dire una cosa perché l'ho allenato. Se ho #Nainggolan, mi tengo tutta la vi… - Jefe100 : RT @it_inter: Il consiglio di #Zenga all'Inter: 'Mi permetto di dire una cosa perché l'ho allenato. Se ho #Nainggolan, mi tengo tutta la vi… - Trickyzard_ : @it_inter Dai Zenga vai a fanculo -