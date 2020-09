Immobile: “Mi dicono che somiglio a Paolo Rossi. Il mio gol più importante? Quello in Finlandia” (Di domenica 6 settembre 2020) Ciro Immobile, attaccante della Lazio e fresco di rinnovo e scarpa d’oro, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale della Nazionale italiana, Vivoazzurro: “Mi dicono che somiglio a Paolo Rossi, me lo sono andato a rivedere. Il mio gol più importante? Quello in Finlandia, era molto che non segnavo con la Nazionale e quella rete mi ha liberato da un peso incredibile. La Nazionale della quale conservo il ricordo più bello è quella del Mondiale 2006, c’erano grandi attaccanti e poi quel Mondiale lo lo ha vinto”. Foto: Twitter Italia L'articolo Immobile: “Mi dicono che somiglio a Paolo Rossi. Il mio gol più ... Leggi su alfredopedulla

DVACMILAN : Immobile: 'Mi dicono che assomiglio a Paolo Rossi' Ti stanno prendendo per il culo. - yngmiki : @arvnold non so se mi faccia ridere più ndidi a 80m o immobile 30 anni 85m - FarinaCiro2 : RT @499777: Il vero problema è che il mare è troppo mosso per lunghe nuotate, il cellulare non prende e non posso leggervi e stare immobile… - Fantacalcio : Nazionale, Immobile: 'Somiglio a Paolo Rossi, ecco i momenti in azzurro che mi emozionano' - romaforever_it : Immobile: 'Mi ispiravo a Totti, ma somiglio a Paolo Rossi' -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile “Mi Immobiliare: Officine Mak si aggiudica area ex Galbani di Melzo per riqualificazione Affaritaliani.it