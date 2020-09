Il futuro di Tesla è un enigma: tra incertezze e speranze (Di domenica 6 settembre 2020) Il mercato europeo dell’automotive, che ha nella Germania uno dei suoi perni produttivi, potrebbe presto avere a che fare con un nuovo, temibile rivale. Si tratta di Elon Musk, l’istrionico miliardario americano, che ha deciso di puntare su Berlino, Nella città di Gruenheide, nei pressi della capitale tedesca, è in allestimento una fabbrica della Tesla, … Il futuro di Tesla è un enigma: tra incertezze e speranze InsideOver. Leggi su it.insideover

Il fondatore di Amazon non prende più di tre decisioni al giorno, Zuckerberg, ossessionato dalla privacy, ha più di 70 guardie del corpo, Mister Tesla ha la fissazione per le diete iper-proteiche ...Nei giorni scorsi, Elon Musk è volato in Germania. Durante la sua visita, il CEO di Tesla ha colto l’occasione per vedere dal vivo l’andamento dei lavori alla Gigafactory in costruzione a Berlino. Il ...