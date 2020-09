Governo, Patuanelli: “Non si può vivacchiare in attesa dell’elezione del capo dello Stato” (Di domenica 6 settembre 2020) “Il Paese sta uscendo con consapevolezza dalla pandemia. Io ritengo che l’azione di Governo ha un senso proprio se diventa un’azione coordinata fra Governo nazionale e territori. Non può essere un Governo che vivacchi nell’attesa dell’elezione del presidente della Repubblica. Il Governo è e deve essere più vicino ai cittadini e cucire alcune fragilità e fratture. Deve essere chiaro – e ce l’abbiamo chiaro – che non possiamo vivere nella paura di chi potrebbe arrivare se ce ne andiamo noi. Dobbiamo andare incontro ai problemi delle persone”. Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro allo Sviluppo economico, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il riferimento è alla scadenza del settennato ... Leggi su ilfattoquotidiano

