Festival di Sanremo 2021, la Rai trema. Amadeus è categorico: “Senza il pubblico non si farà…” (Di domenica 6 settembre 2020) Amadeus annuncia: “Non ci sarà Sanremo senza pubblico” Ospite al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani, Amadeus è stato categorico sul Festival di Sanremo 2021. Il professionista Rai ha fatto intendere che non ci sarà nessuna 71esima edizione della kermesse canora se non sarà presente il pubblico al Teatro Ariston. Ricordiamo che da quando è in atto l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 tutte le trasmissioni televisive vanno in onda senza la presenza di spettatori in studio. Solo in questa nuova stagione tv, alcuni format, ad esempio quelli di Maria De Filippi, rivelano il ritorno del pubblico ma solo divisi da plexiglass. La ... Leggi su kontrokultura

