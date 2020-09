F1 GP Italia Monza 2020, team radio di Bottas: “Così non posso correre, è uno scherzo” (Di domenica 6 settembre 2020) “Non posso correre con questo settaggio del motore, è uno scherzo”. Questo il team radio di Valtteri Bottas durante il Gran Premio d’Italia della Formula 1, valido per l’ottava tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Monza, il pilota della Mercedes si lamenta con il proprio team per dei problemi alla sua monoposto. Bottas è partito malissimo a differenza del compagno di squadra Hamilton e ora cerca l’agguanto al quinto posto occupato da Ricciardo. Leggi su sportface

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - SkySportF1 : La Ferrari SF1000 in centro a Monza con la realtà aumentata: @matteobobbi spiega il GP d'Italia. VIDEO #SkyMotori… - Eurosport_IT : Buon sangue non mente ?? Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo, trionfa a Monza in Formula 2… - dromano770 : RT @SkySportF1: ? Problemi per Vettel, costretto al ritiro LIVE il GP d’Italia ? - sportli26181512 : Formula 1, GP Monza: lo spettacolo delle Frecce Tricolori. FOTO: Prima del via del GP d'Italia, le Frecce Tricolori… -