Del Vecchio: “La centralità del settore enogastronomico necessita di regia complessiva” (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Esordisce con un ricordo di Francesco Massaro, scomparso nella giornata di ieri, il candidato alle prossime elezioni regionali con la lista ‘De Luca Presidente’ Raffaele Del Vecchio: “Francesco era uno dei riferimenti degli amministratori del territorio, degli addetti del settore e della Regione Campania tutta, un vero e proprio esperto di agricoltura”. Del Vecchio – poi – introduce le sue proposte per il settore enogastronomico, centrale a suo dire per propugnare un nuovo protagonismo del Sannio: “Guardando alle Aree Interne è necessario valorizzare i nostri punti di forza, a partire dall’enogastronomia con i suoi tanti settori che fungono da traino per il mercato delle nostre eccellenze. È ... Leggi su anteprima24

L’opera realizzata all’interno dell’Ospedale Vecchio racconta, con disegni e video, la storia di un edificio che ha attraversato le vicende della città nel corso di sei secoli PARMA. L’Ospedale Vecchi ...

Oggi giocherebbero così: le probabili formazioni delle grandi d’Europa

Di seguito l’undici tipo delle grandi squadre del vecchio continente, pronte ad affrontarsi nelle varie competizioni europee. LONDRA – Sta per cominciare una nuova stagione all’insegna dello spettacol ...

